Заказ автомобиля из Кореи – это оптимальный вариант для тех, кто не хочет тратить время на самостоятельный поиск и приобретение хорошего автомобиля с хорошей выгодой. Услуга подойдет не только начинающим автолюбителям, которые не имеют достаточного опыта для проведения диагностики технического состояния автомобиля и не знают рынок автомобильных продаж, но и опытным водителям, которые уже определились с автомобилем с необходимыми параметрами.

“AB Korea” начала свою деятельность в 2022 году и меньше, чем за два года деятельности мы помогли подобрать более 1500 корейских автомобилей. Предлагаем ознакомиться с отзывами клиентов о нашей работе в разделе нашего сайта “Отзывы”.

Услуги компании “AB KOREA” позволяют сократить временные затраты на выбор нужного автомобиля из Кореи. Специалисты постоянно отслеживают объявления о продаже, мгновенно узнают о появлении выгодных вариантов и моментально связываются с продавцами для проведения осмотра авто, что позволяет сэкономить время на осмотре, определении технического состояния, переговорах с иностранными продавцами. Самые свежие подобранные автомобили вы можете увидеть в разделе “ Кейсы “

Еще одним плюсом является возможность хорошей экономии денег на покупку желаемого автомобиля. Покупка автомобиля из Южной Кореи является очень выгодным решением для приобретения в собственное пользование. Нередко разница между первоначальным предложением и окончательной ценой позволяет полностью компенсировать стоимость услуг компании.

Мы всегда внимательно осуществляем проверку документов на транспортное средство. В первую очередь отсутствие запретов на экспорт, а также залоговых обязательств на машину. Наши профессионалы тщательно осматривают автомобили, выявляют скрытые дефекты и недостатки. В случае обнаружения дефектов, которые не были выявлены нами до покупки, компания “AB KOREA” обязуется оказать помощь в решении этой проблемы.

Таким образом, покупка автомобиля из Кореи – это отличный выбор для тех, кто хочет купить подержанный автомобиль в наилучшем состоянии, без юридических проблем и с хорошей выгодой.

Почему именно мы – лучший выбор при покупке автомобиля?

Во-первых, все наши транзакции осуществляются через систему SWIFT, что гарантирует надежность и прозрачность сделок.

Во-вторых, подберем для вас наилучшую модель, учитывая ваши потребности и бюджет.

В-третьих, всегда на связи и быстро реагируем на новые объявления, чтобы предложить вам самые подходящие варианты. За счет этого, мы первыми получаем информацию о хороших автомобилях на рынке.

В-четвертых, мы гарантируем надежную доставку автомобилей из Южной Кореи по морю. Вы можете быть уверены в безопасности и сохранности вашего автомобиля.

В-пятых, если мы не сможем подобрать для вас соответствующий автомобиль в течение 2 месяцев, мы вернем вам предоплату в полном объеме.

Этапы покупки авто из Южной Кореи

Первый шаг — оставить заявку на сайте компании либо написать в мессенджер. После этого с вами свяжется менеджер, который уточнит желаемую модель автомобиля и другие параметры. Затем вносите предоплату в размере 90 000 рублей и заключаем договор.

После заключения договора начинается самый ответственный этап — поиск подходящего автомобиля. Специалист быстро находит автомобили, которые соответствуют указанным параметрам, а затем производится осмотр с предоставлением фото и видео отчета. Если автомобиль в полном порядке, то компания рекомендует автомобиль к приобретению и контролирует процесс сделки.

После согласования всех деталей покупки автомобиля, следующим этапом является выставление инвойса. Согласно договоренности, вы оплачиваете указанную сумму, включающую все расходы до Владивостока, через банк, осуществляющий SWIFT-переводы, на основании предварительного расчета. Квитанцию об успешной оплате отправляете нам.

Далее происходит доставка автомобиля по морю до Владивостока. Доставка до Владивостока составляет до 10 дней. Мы сотрудничаем с надежными таможенными брокерами, которые в кратчайшие сроки помогут пройти процесс таможенного оформления. Далее транспортная компания доставит автомобиль по железнодорожным путям или автовозом.

Гарантии компании “AB KOREA”

Безопасное приобретение. “AB KOREA” гарантирует юридическую чистоту автомобиля и предоставляет все необходимые документы для успешного прохождения таможенных процедур и постановки на учет. Таким образом, подбор автомобиля с помощью нашей компании, занимающейся экспортом автомобилей из Южной Кореи, является надежным и безопасным способом приобретения долгожданного автомобиля.

гарантирует юридическую чистоту автомобиля и предоставляет все необходимые документы для успешного прохождения таможенных процедур и постановки на учет. Таким образом, подбор автомобиля с помощью нашей компании, занимающейся экспортом автомобилей из Южной Кореи, является надежным и безопасным способом приобретения долгожданного автомобиля. Прозрачность сделки. Мы рекомендуем только те автомобили, которые имеют полный пакет документов, не имеют повреждений номера кузова и двигателя, а также не имеют запретов на экспорт и залоговых обязательств.

Мы рекомендуем только те автомобили, которые имеют полный пакет документов, не имеют повреждений номера кузова и двигателя, а также не имеют запретов на экспорт и залоговых обязательств. Полностью технически исправное авто. В случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые невозможно было заранее выявить, вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наша команда внимательно рассмотрит вашу жалобу и поможет решить возникшую проблему.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые невозможно было заранее выявить, вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наша команда внимательно рассмотрит вашу жалобу и поможет решить возникшую проблему. Возврат предоплаты. Мы также предоставляем гарантию возврата предоплаты, если специалист еще не выезжал на осмотр автомобиля в соответствии с вашим договором.

Заявку на подбор автомобиля из Южной Кореи можно оставить на нашем сайте либо написать в любой удобный мессенджер и наш менеджер свяжется с вами для дальнейшей работы.