100% ГАРАНТИЯ
возврата денег, если мы не сможем найти для вас требуемый автомобиль в течении 2х месяцев — вернем предоплату в полном объёме.
ПОКУПКА
официальная оплата. платежи осуществляются swift переводом через банк, что гарантирует прозрачность сделки.
ПОДБОР
Поможем определиться с моделью, учитывая ваши потребности, бюджет и наличие на рынке. Мы всегда на связи. Быстро реагируем на объявления и получаем информацию о хороших авто раньше всех.
ДОСТАВКА
надежная доставка авто из Южной Кореи по морю.
ФОТО И ВИДЕО
автомобиля на каждом этапе отправляются заказчику.
КУЗОВ
Осмотр скрытых полостей кузова и несущих конструкций на предмет целостности/ремонта/общего состояния. Осмотр общего состояния кузова на наличие сколов, вмятин, царапин, ремонта, замены, окраса. Замер толщины лакокрасочного покрытия.
ЭЛЕКТРОНИКА
Проверяем систему зажигания, осветительные приборы, приборную панель, кондиционирование, электроподъемники, аудио- и видеосистемы, круиз-контроль и многое другое.
ТРАНСМИССИЯ
Проверяем плавность переключения передач, отсутствие течей, запотеваний и ресурс вариатора.
ПОДВЕСКА
Оцениваем износ рычагов, сайлентблоков и амортизаторов, ищем утечки жидкостей и запотевания. По возможности — проводим тест-драйв, чтобы услышать непредусмотренные стуки и скрежеты.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверяем общее состояние системы, отсутствие утечек, исправность работы механизмов. Оцениваем равномерность износа дисков и колодок и срок их замены.
ДВИГАТЕЛЬ
Выполняем общий осмотр двигателя, заводим и слушает его. Проверяем отсутствие течей и запотеваний.
1. Подписание договора. После ознакомления с формой договора, Вам необходимо заполнить все реквизиты, внести паспортные и контактные данные.
2. Вносите предоплату в размере 1500$ или 90000 руб. на счет нашего представителя в России.
3. Подбираем авто под ваши требования (модель/пробег/год выпуска/бюджет/комплектация и т.д.) с закрытых аукционов или дилерских площадок. Вы выбираете понравившийся автомобиль.
4. Выезжаем на инспекцию выбранного Вами автомобиля. Если автомобиль устраивает, то бронируем и начинаем процесс выкупа автомобиля.
5. Выставляем инвойс. Вы оплачиваете на основании договора сумму, указанную в предварительном расчете со всеми расходами до Владивостока через банки, которые осуществляют SWIFT-переводы. Квитанцию об оплате отправляете нам.
6. Доставка автомобиля осуществляется по морю до г. Владивостока. Мы предоставим Вам контакты таможенного брокера. Далее транспортная компания доставляет автомобиль по Ж/Д путям или автовозом.
автомобилей подобрано под необходимые требования клиентов