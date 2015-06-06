Полный перечень услуг по приобретению автомобилей |✅ Надежная доставка |✅ Полная проверка авто |✅ Выгодная цена |✅ Официальная оплата |⭐ Отзывы клиентов

ПОИСК АВТОМОБИЛЕЙ С АУКЦИОНА

Марка
Модель
Kia K5, 2023
Kia K5, 2023
2023
8916 км.
АКПП
Бензин
3 317 530 ₽
Kia K5, 2023
Kia K5, 2023
3 317 530 ₽
2023
8916 км.
АКПП
Бензин
Kia Ray, 2021
Kia Ray, 2021
1 109 154 ₽
2021
38256 км.
АКПП
Бензин
Kia Sportage, 2019
Kia Sportage, 2019
1 718 751 ₽
2019
148043 км.
АКПП
Дизель
Hyundai Santafe, 2020
Hyundai Santafe, 2020
3 246 149 ₽
2020
55350 км.
АКПП
Дизель
Nissan Leaf, 2019
Nissan Leaf, 2019
2 050 049 ₽
2019
81445 км.
АКПП
Электричество

БОЛЬШОЙ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ КОРЕИ

Тысячи автомобилей с encar.com теперь доступны для удобного поиска на русском языке!
Мы уже рассчитали для Вас все расходы по покупке автомобиля, включая таможенные платежи и утилизационный сбор.
Широкий выбор, удобный интерфейс и доступная информация. Пользуйтесь)
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
БОЛЬШОЙ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ КОРЕИ

БОЛЬШОЙ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ КОРЕИ

Тысячи автомобилей с encar.com теперь доступны для удобного поиска на русском языке!
Мы уже рассчитали для Вас все расходы по покупке автомобиля, включая таможенные платежи и утилизационный сбор.
Широкий выбор, удобный интерфейс и доступная информация. Пользуйтесь)
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
БОЛЬШОЙ КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ КОРЕИ

ОТЗЫВЫ О НАС

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

1625653197_22-phonoteka-org-p-pachka-deneg-art-krasivo-25.png

100% ГАРАНТИЯ

возврата денег, если мы не сможем найти для вас требуемый автомобиль в течении 2х месяцев — вернем предоплату в полном объёме.

bank.png

ПОКУПКА

официальная оплата. платежи осуществляются swift переводом через банк, что гарантирует прозрачность сделки.

658.png

ПОДБОР

Поможем определиться с моделью, учитывая ваши потребности, бюджет и наличие на рынке. Мы всегда на связи. Быстро реагируем на объявления и получаем информацию о хороших авто раньше всех.

94af9a295b512804724c.png

ДОСТАВКА

надежная доставка авто из Южной Кореи по морю.

666556.png

ФОТО И ВИДЕО

автомобиля на каждом этапе отправляются заказчику.

ПРОВЕРЯЕМ ПРИ ОСМОТРЕ

КУЗОВ

Осмотр скрытых полостей кузова и несущих конструкций на предмет целостности/ремонта/общего состояния. Осмотр общего состояния кузова на наличие сколов, вмятин, царапин, ремонта, замены, окраса. Замер толщины лакокрасочного покрытия.

ЭЛЕКТРОНИКА

Проверяем систему зажигания, осветительные приборы, приборную панель, кондиционирование, электроподъемники, аудио- и видеосистемы, круиз-контроль и многое другое.

ТРАНСМИССИЯ

Проверяем плавность переключения передач, отсутствие течей, запотеваний и ресурс вариатора.

ПОДВЕСКА

Оцениваем износ рычагов, сайлентблоков и амортизаторов, ищем утечки жидкостей и запотевания. По возможности — проводим тест-драйв, чтобы услышать непредусмотренные стуки и скрежеты.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверяем общее состояние системы, отсутствие утечек, исправность работы механизмов. Оцениваем равномерность износа дисков и колодок и срок их замены.

ДВИГАТЕЛЬ

Выполняем общий осмотр двигателя, заводим и слушает его. Проверяем отсутствие течей и запотеваний.

ЭТАПЫ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ

подпись.png

1. Подписание договора. После ознакомления с формой договора, Вам необходимо заполнить все реквизиты, внести паспортные и контактные данные.

cash-money-6356.png

2. Вносите предоплату в размере 1500$ или 90000 руб. на счет нашего представителя в России.

search-2911.png

3. Подбираем авто под ваши требования (модель/пробег/год выпуска/бюджет/комплектация и т.д.) с закрытых аукционов или дилерских площадок. Вы выбираете понравившийся автомобиль.

to-do-list-13180.png

4. Выезжаем на инспекцию выбранного Вами автомобиля. Если автомобиль устраивает, то бронируем и начинаем процесс выкупа автомобиля.

bank-6377.png

5. Выставляем инвойс. Вы оплачиваете на основании договора сумму, указанную в предварительном расчете со всеми расходами до Владивостока через банки, которые осуществляют SWIFT-переводы. Квитанцию об оплате отправляете нам.

cargo-ship-1771.png

6. Доставка автомобиля осуществляется по морю до г. Владивостока. Мы предоставим Вам контакты таможенного брокера. Далее транспортная компания доставляет автомобиль по Ж/Д путям или автовозом.

      0 +

      автомобилей подобрано под необходимые требования клиентов

      Смотреть все кейсы
      Смотреть все отзывы в Google